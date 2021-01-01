دراغمة: 80% من الأغوار تحت سيطرة الاحتلال

رام الله /سما/

أكّد الخبير في شؤون الاستيطان عارف دراغمة، مساء يوم الإثنين، على أنّ 80% من الأغوار تحت سيطرة الاحتلال، بها 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية، 20 معسكر جيش لتدريب الاحتلال

وقال دراغمة في حديثه لإذاعة صوت القدس، "إنّ سياسات الاحتلال واضحة وتهدف لتهويد الأغوار"، لافتًا إلى أنّه الأن بات ما يعرف بحرب المياه من قبل المستوطنين بالسيطرة على ينابيع المياه.

وفيما يخصّ شروع الاحتلال ببناء وحدات استيطانية جدية وأعمال توسعية لمستوطنة "مسكيوت" بالأغوار الشمالية، أوضح أنّ الاحتلال يهدف لإقامة 23 وحدة سكنية.

وأشار إلى أنّ الاحتلال قام في وقت سابق من اليوم، بشق طريق استيطاني إلى الغرب من خربة الحمه بطول 4 كيلو استهدف أكثر من عشرة ألاف دونم.