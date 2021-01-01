الإمارات وإسرائيل تبحثان فرص تعزيز التعاون السيبراني

القدس المحتلة /سما/

وصل رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، محمد حمد الكويتي، اليوم، الإثنين إلى إسرائيل، وهي أول زيارة له منذ الإعلان عن التحالف بين الحالف بين الجانبين وتطبيع العلاقات الرسمية، فيما توصلت شركة "مجموعة 42" الإماراتية، إلى اتفاق شراكة مع شركة "رفائيل" الإسرائيلية، العاملة في مجال تطوير الوسائل القتالية.

وعقد الكويتي اجتماعا مع رئيس الهيئة الإسرائيلية للسايبر، يغآل أونا، وبحثا سبل تعزيز التعاون الدفاعي في المجال السيبراني، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الهيئة الإسرائيلية للسايبر. وذلك بعد استضافته في المركز الإسرائيلي لأمن المعلومات في "سايبر بارك" في مدينة بئر السبع.

يذكر أن الكويتي، كان قد كشف في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن بلاده عملت مع شركات "سايبر" إسرائيلية، قبل توقيع اتفاق التحالف مع إسرائيلي في أيلول/ سبتمبر الماضي، بوساطة أميركية.

وقال الكويتي، في حوار مع موقع "كلكليست" الإسرائيلي، إن "هناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة أو أوروبا". وأضاف: "سمح لنا ذلك بالاستفادة من العمل عبر وسيط وتوقيع عقد معهم، لم يتطلب الأمر أن يجري التعامل مباشرة مع إسرائيل (قبل التطبيع)".

وأكد الكويتي أنه مع توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بدأت الكثير من المعاملات مع شركات الإنترنت الإسرائيلية، بما ذلك في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية والتعليم. وتابع: "إسرائيل شريك إستراتيجي لنا، هي جيدة في مجال الدفاع السيبراني وبناء مناعة إلكترونية".

واستدرك: "المنتجات التي طورتها إسرائيل في مجال السوفت وير والهارد وير تساعدنا في تعزيز القدرات الحالية". كما ألمح المسؤول الإماراتي إلى استخدام بلاده لبرنامج تجسس Pegasus، الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية.

فيما رفض الرد على سؤال بشأن صحة ما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قبل نحو عامين حول استخدام الإمارات البرنامج الإسرائيلي في التجسس على كبار المسؤولين في قطر والسعودية، مكتفيا بالقول "لا تعليق".

هذا، وأعلنت شركة "مجموعة 42" الإماراتية، وسلطة تطوير الأنظمة القتالية ("رفائيل")، عن إبرام اتفاق، لإقامة مشروع مشترك، لتسويق "تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات الضخمة"، لقطاعات متعددة.

وقالت شركة "مجموعة 42"، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، في تصريح مكتوب، إن المشروع سيحمل اسم "بريسايت".

وأضافت أنه "من خلال الجمع بين اثنين من أكثر اللاعبين نشاطًا ونجاحًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، سيجمع المشروع المشترك الجديد، معرفة الشركات والموظفين والتكنولوجيا والموارد من أجل تطوير ونشر أفضل حلول في فئتها في مختلف البرامج في المنطقة والعالم".

وأشارت إلى أن حفل التوقيع على الاتفاق تم في مدينة هرتسليا بحضور سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة، ومسؤولين كبار من الشركتين الإسرائيلية والإماراتية.

وجاء في بيان مشترك أن "بريسايت" "ستنشئ مركزًا للبحث والتطوير في إسرائيل، والاستفادة من المواهب المحلية لقيادة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وتطبيقها في قطاعات متعددة مثل البنوك والرعاية الصحية والسلامة العامة وغيرها".

وقال "تخضع الاتفاقية للموافقات التنظيمية، من قبل السلطات الإسرائيلية والإماراتية".

ومن جهته، قال السفير الإماراتي آل خاجة إن "المشروع المشترك الجديد بين شركة رفائيل ومجموعة 42، ليس مجرد شركتين تجتمعان معًا، بل هو تعاون إستراتيجي يعزز العلاقة بين إسرائيل والإمارات حيث يستكشف البلدان فرصًا متعددة الأوجه للنمو الاقتصادي الثنائي".