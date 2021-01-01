غنيم: سنعيد تأهيل ما دمره المستوطنون وإعادة مياه الشرب إلى عصيرة

نابلس /سما/

استنكر رئيس سلطة المياه مازن غنيم اعتداء مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب محافظة نابلس، على منشأة خزان المياه الرئيسي المغذي لبلدة عصيرة القبلية، الذي يخدم أكثر من 6 آلاف مواطن.

واعتبر غنيم خلال تفقده اليوم الإثنين موقع الخزان، هذا التخريب عملا ممنهجا وانتهاكا خطيرا للحقوق الاساسية الانسانية بحرمانهم من مياه الشرب وبالذات في هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه ليس الاعتداء الاول الذي يقوم به المستوطنون بحق هذه المنشأة.

وطمأن أهالي البلدة بأن سلطة المياه ستبذل كل جهد ممكن وبأقصى سرعة من أجل إعادة تأهيل ما تم تدميره واعادة مياه الشرب للمواطنين في تلك المنطقة، ودعا كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية من اجل توثيق هذه الجرائم والاعتداءات من أجل محاسبة الاحتلال على اقترافها.