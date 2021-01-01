نتنياهو يهاجم بينت: من العبث تشكيل حكومة اسرائيلية برئاسة شخصية فازت بسبعة مقاعد

القدس المحتلة /سما/

هاجم بنيامين نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، اليوم الاثنين، نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا"، وذلك بعد انتهاء لقاء جمعهما لمدة ساعة ونصف، بحثاً خلاله تشكيل حكومة يمينية.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لأعضاء الكنيست عن حزبه بعد اللقاء مع بينيت، "هناك حل للتشابك السياسي وأغلبية كبيرة من الجمهور تؤيده، بدلاً من تشكيل حكومات عبثية على سبيل المثال برئاسة شخصية فازت بسبعة مقاعد (بالإشارة إلى بينيت)، يجب أن تجري انتخابات مباشرة وسريعة بدون حل الكنيست".

وكان حزب "شاس" قدم مشروع قانون يسمح بانتخاب شخصية لرئيس الوزراء بشكل مباشر، وسط رفض كبير من أحزاب المعارضة.

وأضاف نتنياهو "تأتي اليوم أيضًا لحظة الحقيقة بالنسبة لبينيت الذي تعهد بعدم الجلوس مع ميرتس والعمل، إذا لم يؤيد اقتراحنا للجنة المنظمة لعمل الكنيست، فهذا يعني أنه متصل باليسار".

وسبق اجتماع نتنياهو مع بينيت، دعوة بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض إلى الأخير بأن لا يلتفت لنتنياهو الذي قال إنه سيجعله يفلس سياسيًا وأخلاقيًا.

واعتبر غانتس الاجتماع محاولة للاحتيال من نتنياهو على بينيت، داعيًا الأخير لتشكيل حكومة وحدة وطنية.