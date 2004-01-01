أحكام وتمديدات وإفراجات وأسرى يدخلون أعوماً جديدة

رام الله /سما/

أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين، على عدة أٍرى بأحكام جديدة.

وحكمت على الأسير عبد الخالق فتحي حسين من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامسن وغرامة 6 آلاف شيكل، والأسير مراد وضاح عامر من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف وغرامة 4 آلاف شيكل، والأسير مهند أبو عاهور (25 عاماً) من بيت لحم بالسّجن الفعلي لمدة 58 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل.

يذكر أن الأسير أبو عاهور معتقل منذ أيلول العام الماضي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه قرابة الـ4 سنوات سابقًا.

كما مددت محاكم الاحتلال توقيف الأسير خالد بعيرات ( نمورة) من قرية كفر مالك في رام الله حتى يوم الأربعاء القادم، وعضو لجنة أهالي أسرى بلدة حزما بسام عبد السلام صلاح الدين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، والأسير وليد محمد زكي من نابلس لمدة أسبوع.

وأفرج الاحتلال عن الأسير ربحي خضر أبو الحمص من قرية العيسوية بالقدس بعد اعتقال دام 6 أشهر وهو أسير محرر بصفقة تبادل الأسرى عام 1985 بعد اعتقال دام 17 عاماً، وسوف يخضع لحبس منزلي ليلي لثلاثة أشهر، والأسير فراس عزام فريد من جنين بعد قضاء محكوميته البالغة عام.

ومن جهة أخرى، دخل ثلاثة أسرى، اليوم الاثنين، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم؛ الأسير محمد خالد سليمان عنبتاوي (37 عامًا)، من سكان كفر كنا في الداخل، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 19 /04 /2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا.

كما دخل الأسير مهنا شعبان شفيق زيود من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين عامه الـ17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2005، تعرض الأسير زيود للمطاردة لمدة خمس سنوات قبل اعتقاله، كما وتعرضت عائلته على مدار هذه السنوات للتنكيل والملاحقة.

والأسير يونس علي الجعبري، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السادس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16 /04 /2016، وهو محكوم بالسجن 15 عامًا.