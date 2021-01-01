7 خروقات اسرائيلية جديدة للأجواء اللبنانية

بيروت /سما/

نفذت طائرات استطلاع إسرائيلية، سبعة خروقات جوية للأجواء اللبنانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، تخللها طيران دائري فوق مناطق جبل لبنان والجنوب وبعلبك والهرمل.

وبحسب بيان للجيش اللبناني، اليوم الاثنين، جرى متابعة الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الانباء الاردنية "بترا" في بيروت، أن سلسلة انفجارات دوت داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة تردد صداها في قرى العرقوب المواجهة للمزارع ناتجة عن تدريبات عسكرية اسرائيلية قرب الحدود مع لبنان لليوم الثاني على التوالي.