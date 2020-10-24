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الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار الشمالية

الإثنين 19 أبريل 2021 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار الشمالية



الاغوار /سما/

شرعت شركات استيطانية، بأعمال توسعة وبناء وحدات جديدة في مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار الشمالية.

وقال مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قاسم عواد، اليوم الإثنين، إن شركات عاملة في المستوطنات بدأت بأعمال بناء في 23 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة الجاثمة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأضاف عواد ان حكومة الاحتلال كانت قد صادقت بتاريخ 24/10/2020 على طلب مجلس المستوطنات ببناء هذه الوحدات، موضحا أن أعمال التوسعة والبناء في هذه المستوطنة تأتي في سياق دعم حكومة الاحتلال لسياسة البناء الاستيطاني.

#الاستيطان #اسرائيل #مشاريع استيطانية #الاغوار الشمالية #مستوطنة مسكيوت

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