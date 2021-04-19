فيديو.. اسرائيل تكشف تفاصيل منظومة دفاع جوي متطورة من صنعها يصل مداها لـ150كم

القدس المحتلة /سما/

بدأت الصناعات الجوية الاسرائيلية بإنتاج كميات كبيرة لمنظومة دفاع جوي من صنعها أطلق عليها اسم باراك ER يصل مداها الى مئة وخمسين كيلومترا، وتهدف الى مواجهة تهديدات باليستية وطائرات ومروحيات ومسيرات. هذا ويمكن تركيب هذه المنظومة على السفن الحربية التابعة لسلاح البحرية.

وبحسب هيئة البث الاسرائيلي (مكان)، قال المدير العام للصناعات الجوية ان هذه المنظومة تم تطويرها استنادا الى مواصفات منظومة باراك المتوسطة المدى التي يستخدمها منذ فترة سلاح الجو وجيوش اجنبية في العالم.

يذكر ان الصاروخ يعد واحدا من عائلة الدفاعات الجوية في منظومة باراك التي تشمل صواريخ بصل مداها الى 35 كيلومترا و 70 كيلومترا، والتي يمكن استخدامها في البحر واليابسة.

وأشار هيئة البث الاسرائيلية الى ان حجم الصفقات التي عقدت حتى الان لبيع المنظومة الجديدة بلغ سبعة مليارات دولار اجمالا.