الشعبية تتنقد سياسة الحكومة: صرف مخصصات الشؤون تخضع لمزاجية وتسويف المسؤولين

غزة /سما/

أكدت المرشحة في قائمة نبض الشعب إلهام جرغون أن عشرات آلاف الأُسر المصنفة تحت خط الفقر تعيش حالياً معاناة مُركبة بعد تأخُر صرف مُستحقات الشؤون الاجتماعية التي تعتبر مصدر دخلها الوحيد والذي لا يكفي أساساً لسد الرمق حيث يتراوح بين 750 إلى 1800 شيكل للأسرة الواحدة يُفترض أن تُصرف مرة كل ثلاثة أشهر ولكن ذلك لا يحدث إلا نادراً حيث أن السمة الأساسية لصرف هذه المبالغ الهزيلة جداً هو عدم الانتظام وخضوعها لمزاجية وتسويف المسؤولين.

ولفتت جرغون في تصريحات للمكتب الإعلامي للجبهة اليوم إلى أن السلطة دوماً ما تربط تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بأزماتها المالية التي لا تحول دون أن تصرف مبالغ مهولة لكبار موظفيها كرواتب ومصروفات متفرقة لتظل الأسر الفقيرة خاصرة رخوة يحل المُتنفذون كل المشاكل على حسابها.

وأكدت جرغون أن الوضع المعيشي الكارثي الذي تحياه شرائح واسعة من شعبنا وازدياد عدد الأسر التي تُدفع يومياً للحياة تحت خط الفقر مع ما يعنيه ذلك من قهر وحرمان وآلام نفسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تشريع قوانين للضمان والتكافل الاجتماعي وخلق فرص عمل إنتاجية تستند إلى فكرة الاقتصاد المقاوم هي الحل الأمثل لتحرير أبناء شعبنا من نير الفقر والحرمان الذي ينهش كرامتهم ومستقبلهم.

وختمت جرغون تصريحها مؤكدة على أن الجبهة ستضع قضية مخصصات الشؤون الاجتماعية على جدول أولوياتها في داخل وخارج قبة البرلمان، باعتبار ضمان صرفها بجداول زمنية دورية دون تأخير يوفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني خاصة الفقراء، لافتةً إلى أنها ستناضل من أجل أن يكون هذا المخصص بشكلٍ شهري للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين.