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طعم الله: إجراء الانتخابات التشريعية في القدس موضوع سياسي وليس فني

الإثنين 19 أبريل 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعم الله: إجراء الانتخابات التشريعية في القدس موضوع سياسي وليس فني



رام الله /سما/

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية "فريد طعم الله"، "إن إجراء الانتخابات التشريعية في القدس هو موضوع سياسي وليس فني".

وأوضح طعم الله في تصريحات إذاعية، أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل لتقويض وضرب العملية الانتخابية بمنع المرشحين المقدسيين من ممارسة حقهم في التنقل والاجتماع واعتقالهم، مؤكدا أن إجراءها بحاجة إلى دعم دولي، واللجنة" تعتبر كل سكان القدس مسجلين حكما في سجل الناخبين".

وأوضح أن مراكز الاقتراع التي يسيطر عليها الاحتلال في القدس هي ستة مراكز، مبينا أن بقية الناخبين في ضواحي القدس يصل عددهم الى 150 ألف ناخب ويستطيعون الادلاء بأصواتهم دون أي عوائق من الاحتلال.

#لجنة الانتخابات المركزية #فريد طعم الله #الانتخابات في القدس #الانتخابات الفلسطينية

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