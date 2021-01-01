موظفو عقود جامعة الأقصى: سنواصل الاعتصام رغم الاستجابة البطيئة لمطالبنا

غزة /سما/

قال الناطق باسم موظفي عقود جامعة الأقصى أسامة بعلوشة، اليوم الإثنين، إنهم سيواصلون الإضراب والاعتصام بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.

وبيّن بعلوشة في تصريح صحفي، أن عدد الموظفين المضربين هو 230 موظفًا يتبعون لجامعة الأقصى بفرعيها في محافظة خان يونس، وغزة، لافتًا إلى وجود استجابة بطيئة من قبل الحكومة بغزة، إذ قامت بتشكيل لجنة لدراسة حالتنا منذ أسبوع.

ولفت بعلوشة إلى أنهم لا يعرفون شيئًا عما توصلت إليه اللجنة التابعة للحكومة في غزة في عملها بقضيتهم، قائلا: "لم يبلغنا أي أحد بأي قرار، أما بالنسبة للحكومة برام الله فهم وعدونا بدراسة مطالبنا".

يشار إلى أن موظفي عقود جامعة الأقصى، يواصلون الإضراب منذ حوالي 26 يومًا، وسط أمل بالحصول على الأمان الوظيفي من خلال التثبيت الشرعي لهم.