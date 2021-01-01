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كهرباء القدس تعلن توقُّف عمليات شحن العدادات الذكية بدءًا من غدٍ الثلاثاء

الإثنين 19 أبريل 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس تعلن توقُّف عمليات شحن العدادات الذكية بدءًا من غدٍ الثلاثاء



القدس المحتلة /سما/

لنت شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الإثنين، أنها من المقرر أن توقف عمليات شحن العدادات الذكية والعدادات من نوع بوركوم powercom و ADD، وذلك من الساعة 09:00 من مساء يوم غد الثلاثاء ساعات وحتى الساعة 06:00 من صباح اليوم التالي .

وأشارت إلى أن توقف عمليات شحن العدادات الذكية ستشمل جميع فروع ومكاتب الشركة ومراكز الشحن والدفع المنتشرة في منطقة الامتياز "الوكلاء" والتطبيق الالكتروني وذلك بسبب اعمال تحديث للبرامج والأنظمة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وشحن العدادات قبل الموعد المذكور، كما تتقدم الشركة بالاعتذار من كافة المواطنين عن هذا الإجراء بسبب أعمال الصيانة وتحديث الأنظمة.

#كهرباء القدس #عمليات شحن العدادات

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