صبري: مراهنة الاحتلال على كسر صمود المقدسيين ستبوء بالفشل

القدس المحتلة /سما/

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري،اليوم الإثنين، "إنّ استمرار ضغط الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى سيولد الانفجار، وأن كل شيء وارد أمام استمرار اعتداءات الاحتلال في القدس".

وأضاف صبري، في حديثٍ صحفي: "أنّه كلما زادت غطرسة الاحتلال، ازداد المقدسيون قوةً وإصراراً على الدفاع عن الأقصى وحقوقهم الشرعية"، مؤكداً على أنّ مراهنة الاحتلال على كسر صمود المقدسيين ستبوء بالفشل.

وتابع: "إنّ مشاهد الزحف نحو الأقصى والرباط فيه يغيظ الاحتلال، لذلك يصر على التنكيل بالمقدسيين بهدف تقليل أعداد المصلين"، لافتاً الى أنّ الاعتداء الأول وقطع الأسلاك الكهربائية عن مكبرات الصوت في الأقصى كانت نتيجة خشية الاحتلال من حجم المصلين.

وأكمل: "إنّ منطقة باب العامود وباب الساهرة وشارع صلاح الدين من المناطق المهمة في القدس، لذلك نجد أنّ أكثر المواجهات التي تحدث تكون في تلك المناطق التي يسعى الاحتلال جاهدا للسيطرة عليها".

وأوضح صبري، أنّ أهل بيت المقدس يشعرون أنهم وحدهم في الميدان وهم يعتمدون على أنفسهم في الدفاع عن الأقصى، مطالباً العالم العربي والاسلامي بضرورة أن تكون البوصلة تشير دائماً نحو القدس.