حنا ناصر يضع "تنفيذية المنظمة" في تفاصيل الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية

رام الله /سما/

أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأحد، على تفاصيل العملية الانتخابية حتى اللحظة.

وأكد حنا على استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات بالقدس كجهة تنفيذية وفق البروتوكول المتفق عليه مع الجانب الإسرائيلي والذي يتيح إجراء عملية الاقتراع في ستة مراكز بريد بمدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، فيما يقترع بقية المقدسيين المؤهلين للاقتراع والبالغ عددهم حوالي 150,000 في ضواحي القدس.

وأفاد بأن اللجنة وفرت المراكز الانتخابية ودرّبت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم الحصول على رد من "إسرائيل" بخصوص التزامها بالبروتوكول المتعلق بالانتخابات في القدس قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في الثلاثين من الشهر الجاري أو خلال فترة وجيزة من هذا التاريخ، فإن لجنة الانتخابات على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات القيادة السياسية المستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.