  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الداخلية المصرية تعلن قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية بشمال سيناء

الإثنين 19 أبريل 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية المصرية تعلن قتل ثلاثة من العناصر الإرهابية بشمال سيناء



القاهرة /سما/ (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الإثنين، قتلها ثلاثة من العناصر الإرهابية في إطار جهودها بمكافحة الإرهاب في محافظة شمال سيناء.

وقالت الداخلية، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي "استمرارا لجهودها في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ ‏بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى ‏لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد".

وأشارت إلى أن "معلومات توافرت ‏ لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الابطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة".

ولفتت إلى أن "نتائج الرصد أسفرت عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بذات المنطقة من خلال ‏سيارة ربع نقل بيضاء اللون ‏بهدف الإعداد لارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن ‏أحكام الحصار عليهم، وبمعرفتهم القوة قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات"، مشيرة إلى أن التعامل معهم أسفر عن مقتلهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم، والعثور بحوزتهم على ثلاث قطع سلاح آلي وحزام ناسف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

وكشفت عن أنه "تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت حتفها، وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة، حركي (عمار)، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولى الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء كما تولى مسؤولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية".

وأضافت أن "الإرهابي الثاني هو يوسف إبراهيم سليم، حركي (أبومحمد)، المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي".

وأشارت إلى أنه "جاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من جهاد عطا الله سلامة عودة، وأحمد كمال محمد شحاته وخالد محمد سليم حسين".

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

#وزارة الداخلية المصرية #ارهابيين #مكافحة الإرهاب #محافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. القدوة يوجه رسالة للفتحاويين: البرغوثي تعرض للخداع عقب اتفاقه مع حسين الشيخ

القيادة تعطي مهلة نهائية للوسطاء قبل إصدار القرار بشأن الانتخابات وهذه اهم المقترحات ..

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 6 السادسة كاملة بدون إعلانات

تحرّكات مكثّفة لتسويق التأجيل: نحو إلغاء الانتخابات رسمياً..ما علاقة أسرى فتح ؟

حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا

دعاء اليوم السابع من شهر رمضان

شاهد: فتوى مثيرة لمفتي مصر الأسبق : شرب الخمر والحشيش لا يُبطل الصيام

الأخبار الرئيسية

الحكومة: عودة انتظام الدوام المدرسي الوجاهي بمحافظات الضفة ابتداء من يوم غدٍ الثلاثاء

"ابو مازن" يدعو بايدن لإلغاء قانون يعتبر منظمة التحرير إرهابية: مستعدون لاستئناف مفاوضات السلام

وزيرة الصحة : تسجيل 30 حالة وفاة و1,529 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : نبحث استكمال عودة طلبة المدارس وإعادة القطاع السياحي للعمل

مصادر في تل أبيب : الأردن ليس “في الجيب” والسلام معه أهّم لإسرائيل من “إبراهيميات الخليج”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية