عائلة نتنياهو تطالب أولمرت بتعويض قدره مليون شيكل

القدس المحتلة /سما/

طالبت عائلة نتنياهو بتعويض قدره مليون شيقل من رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بعد أن ادعى الأخير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته وابنه يعانون من مرض نفسي وعقلي.



وفي رسالة أرسلها المحامي يوسي كوهين أمس (الأحد)، طالب من أولمرت تعويض أفراد عائلة نتنياهو بعد أن قال في مقابلة إنهم يعانون من مرض عقلي، كما جاء في الرسالة أن أولمرت مطالب بنشر اعتذار ونفي علني لهذه المزاعم.



وكان أولمرت قال في مقابلة الأسبوع الماضي "إنه ما لا يمكن إعادة تأهليله هو المرض العقلي لرئيس الوزراء وزوجته وابنه. إنه غير قابل لإعادة التأهيل، والطريقة الوحيدة لإعادة تأهيل البلاد هي إدخالهم (هنا تنقطع المقابلة).



وأضاف أولمرت: "في ظل الظروف العادية، أي طبيب نفسي لديه ضمير - وأنا مستعد لمقابلة نتنياهو مع عدد غير قليل من رجال الدولة الذين سيقولون إنه يجب إصدار أمر دخوله إلى المستشفى هو ووزوجته وابنه". وأكمل أولمرت "إنهم مرضى".