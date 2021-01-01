شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 7 السابعة كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب فهد المولد

الرياض / سما

ما زلنا نعرض لكم برنامج رامز عقله طار الحلقة 7 السابعة كاملة مع رامز جلال 2021 في مقلب فهد المولد ويعتبر من أقوى البرامج الرمضانية 2021 هذا العام ويحقق ملايين المشاهدات عبر قناة ام بي سي ومنصات ومواقع المشاهدة المختلفة.

مقالب برنامج رامز عقله طار هذا الموسم 2021 عنيفة جدا ومستفزة للشخصيات التي يتم الإيقاع بها ومعظمهم من المشاهير العرب سواء فنانين أو مطربين أو لاعبي كرة قدم معروفين، ويتم الإيقاع بهم بحرفية واتقان.

في الحلقة السابقة وقعت الفنانة دينا الشربيني ضحية للفنان رامز جلال، حيث استقبل رامز ضحيته السادسة قائلاً: "تعد رمز للكفاح، وعنوان النضال، أيقونة للمصابرة، ومشاورها مليء بالانتصارات والانكسارات".

رامز عقله طار الحلقة 7 مقلب اليوم: اضغط هنا

وعند بداية فقرات المقلب؛ سقطت دينا عن لعبة الثور بعد ثوانٍ قليلة، ثم دخلت لعبة أسطوانة المياه ولم تستطيع التعامل معها فظلت تصرخ بغضب وتنادي بإخراجها ورفضها للعبة، وعندما تم إخراجها طلبت مناديل وايبس.

رامز عقله طار الحلقة 7 مقلب اليوم:

وفي فقرة طلقات السلاح من برنامج رامز عقله طار؛ أوقفتها الفنانة دينا الشربيني سريعا ومبكرا جدا عندما تعرضت لأول طلقة من رامز جلال وهو مختبئ، حيث تلقت طلقة في قدمها وعبّرت عن غضبها لأنها أوجعتها.

وفي الفقرة الأكثر رعبا، تعالت صرخات دينا الشربيني قبل أن تضطر للقفز في المياه عن ارتفاع 13 مترا ويتبعها رامز جلال، وبعد القفز في المياه والخروج منها، كشف رامز عن هويته بطريقة مختلفة هذه المرة.

برنامج رامز عقله طار 2021 هو أنجح برامج المقالب الرمضانية، حيث تقوم فكرته على استدراج شخصية معروفة إلى مدينة للألعاب في السعودية والإيقاع به تدريجيا وصولا لإجباره على القفز عن ارتفاع شاهق.