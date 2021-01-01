وزيرة الصحة : تسجيل 30 حالة وفاة و1,529 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 30 وفاة و1529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2023 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في فلسطين، أنه تم تسجيل 14 وفاة في الضفة الغربية: طوباس 2، طولكرم 2، جنين 1، نابلس 2، الخليل 2، قلقيلية 1، بيت لحم 4، إضافة لتسجيل 16 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 30، سلفيت 25، طولكرم 48، جنين 83، نابلس 124، الخليل 84، قلقيلية 15، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 84، بيت لحم 17، ضواحي القدس 8، وقطاع غزة 998.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 17، سلفيت 2، طولكرم 19، جنين 87، نابلس 110، الخليل 21، قلقيلية 35، أريحا والأغوار 10، رام الله والبيرة 134، بيت لحم 35، ضواحي القدس 3، قطاع غزة 1550.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 167 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 472 مريضا، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.