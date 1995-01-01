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مجدلاني : إصرار فلسطيني على إجراء الانتخابات في القدس وفقا للبرتوكول الموقع عام 1995

الإثنين 19 أبريل 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها مساء أمس الموقف المبدئي والثابت بأن إجراء الانتخابات هو قرار وخيار فلسطيني ليست له اية ارتباطات إقليمية أو دولية باعتبارها المدخل لإنهاء الانقسام وتجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني.

واضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، ان اللجنة التنفيذية جددت التأكيد على ضرورة أن تجري الانتخابات في المدينة المقدسة وفقا للبروتوكول الموقع عام 1995 باعتبار أنها جزء من الاراضي المحتلة، ودون إجراء الانتخابات في القدس فلا يمكن اجراؤها.

وأوضح أن نتنياهو يتمسك بأحد بنود ما تسمى "صفقة القرن" وهي اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، خاصة في ظل أزمته السياسية وهذا المتغير الذي طرأ عن الانتخابات السابقة في العام 2006 وما قبلها.

وبخصوص الرد الإسرائيلي على الرسالة الفلسطينية التي أرسلت لإجراء الانتخابات بضرورة عدم وضع عراقيل امام إجرائها، قال مجدلاني: إن إسرائيل لم ترد على الرسالة بزعم أنه لا توجد حكومة إسرائيلية تجيز اجراء الانتخابات وهو رد صريح أنه لا يمكن اجراء الانتخابات .

#احمد مجدلاني #الانتخابات #القدس

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