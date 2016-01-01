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مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

الإثنين 19 أبريل 2021 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



الأغوار / سما /

جرف مستوطنون، اليوم الاثنين، أراضي في خربة الحمة بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية في الأغوار، إن المستوطنين في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في الحمة، شرعوا منذ الصباح بتجريف أراض في المنطقة، باستخدام "جرافة" تواجدت في المنطقة، وسط تنبؤات بأن يكون التجريف لشق طرق إضافية في المنطقة.

يذكر أن المستوطنين أقاموا عام 2016، بؤرة استيطانية في الحمة، وشرعوا بتضييق الخناق على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بهم، من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الرعوية التي يستفيد منها الفلسطينيون في رعي مواشيهم.

#الأغوار الشمالية #مستوطنون

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