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اعتراف قريب متبادل بين إسرائيل ودولة عربية بجواز السفر الأخضر

الإثنين 19 أبريل 2021 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف قريب متبادل بين إسرائيل ودولة عربية بجواز السفر الأخضر



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" إنه من المتوقع أن تعلن إسرائيل ودولة عربية قريبا عن اعتراف متبادل بـ "جواز السفر الأخضر"، ودخول متلقي اللقاح المضاد لكورونا من الدولتين دون الحاجة لحجر صحي.

وأشارت القناة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إلى وجود اتصالات بين السفارة الإسرائيلية في البحرين ووزارة الصحة في البلاد، وقالت "كان" إن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ناقش هذا الأمر مع نظيره البحريني.

ونوهت بقرار شركة الطيران الوطنية البحرينية، "طيران الخليج" أمس الأحد، الذي أكدت فيه بأنها ستبدأ رحلاتها إلى إسرائيل 3 مرات في الأسبوع، ابتداء من 3 يونيو 2021.

و"جواز السفر الأخضر" هو بمثابة شهادة صحية تقر بخلو صاحبها من فيروس كورونا وتلقيه اللقاح المضاد، أو تعافيه منه تماما، وتتيح له حرية التنقل بين بعض الدول.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام، في منتصف سبتمبر عام 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

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