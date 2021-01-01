كلوب قريب من مغادرة ليفربول بسبب دوري السوبر

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، دخل في خلاف مع ناديه حول خطة الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي.

وشهدت الساعات الماضية تأسيس 12 من أكبر أندية أوروبا، بطولة جديدة منافسة لدوري أبطال أوروبا، وجاء ليفربول على رأس الأندية المشاركة في تأسيسها.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن ليفربول يواجه مشكلة كبيرة، بعدما دخل كلوب في خلاف مع النادي حول خطته للانضمام للسوبر ليغ، مبينة أن المدرب سعيد بالتنسيق الحالي لدوري أبطال أوروبا ويعارض بشدة فكرة إنشاء بطولة جديدة.

ونقلت الصحيفة تصريحات لكلوب، قال فيها: "أتمنى ألا يقام دوري السوبر الأوروبي أبدا، بالطريقة التي تسير بها دوري الأبطال الآن، فإن كرة القدم تتمتع بمنتج رائع حتى مع الدوري الأوروبي".

وأضاف: "بالنسبة لي دوري الأبطال هو الدوري الممتاز، حيث لا ينتهي بك الأمر دائما باللعب ضد نفس الفرق".

وأتم "بالطبع إنه مهم من الناحية المالية، لكن لماذا يجب علينا إنشاء نظام يواجه فيه ليفربول ريال مدريد لمدة 10 سنوات متتالية".