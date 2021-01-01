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هل استقال الرجوب من اللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسطيني؟

الإثنين 19 أبريل 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل استقال الرجوب من اللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسطيني؟



رام الله / سما /

كشف جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح", عن حقيقة تنحيه عن مناصبه في اللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بسبب ترشحه للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو القادم.

وقال الرجوب في تصريحات صحافية, إنه قدّم استقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية واتحاد القدم, قبيل تقدمه بطلب خوض الانتخابات التشريعية.

وأوضح أن موقفه الحالي من خوض الانتخابات قانوني, لا سيما أنه قرر التنحي عن مناصبه في الرياضة الفلسطينية.

يشار إلى أن الرجوب تولى رئاسة اللجنة الأولمبية واتحاد القدم في 2008, وتحققت في عهده العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

#جبريل الرجوب #الاتحاد الفلسطيني #الرجوب #اللجنة الأولمبية #الانتخابات الفلسطينية

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