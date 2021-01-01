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القرعة غدا.. 27 ناديا يظهرون في بطولة الربيع الرمضانية

الإثنين 19 أبريل 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القرعة غدا.. 27 ناديا يظهرون في بطولة الربيع الرمضانية



غزة / سما /

كشف المجلس الأعلى للشباب والرياضة, عن قائمة الأندية المشاركة في منافسات بطولة "الربيع" الرمضانية, التي تنطلق في الخامس والعشرين من أبريل الجاري, بإشراف اتحاد كرة القدم.

وقال عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, إن قرعة البطولة ستجري غدا الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا في مجمع فلسطين بغزة, على أن تكون جائزة البطل 2000 دولار, والوصيف 1000 دولار.

وبيّن أن البطولة ستقام بنظام المجموعات على عدة ملاعب، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال الأدوار النهائية بعد عيد الفطر, لإعطاء الفرصة للتنافس بشكل أفضل.

وفيما يلي الأندية المشاركة في البطولة:

خدمات الشاطئ – اتحاد الشجاعية – الصداقة – الجلاء – الهلال – غزة الرياضي – الأهلي – التفاح - المجمع الإسلامي – الوفاق – الزيتون – فلسطين – الرضوان – نماء – بيت حانون الأهلي – خدمات جباليا - بيت لاهيا - خدمات النصيرات - الأقصى – خدمات دير البلح – اتحاد دير البلح – شباب الزوايدة – شباب خانيونس – اتحاد خانيونس – القادسية – الاستقلال – جماعي رفح.

#المجلس الأعلى للشباب والرياضة #بطولة الربيع #بطولة الربيع الرمضانية

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