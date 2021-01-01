"الصحة الوقائية" تجري فحوصاً لـ 222 عينة مياه للشرب

غزة / سما /

تمكنت طواقم قسم "الصحة الوقائية" في بلدية غزة من إجراء فحوصًا بكتريولوجيًا لـ (222) عينة من مياه الشرب خلال شهر آذار/ مارس الماضي للتأكد من سلامتها.



وأوضح القسم في تقريره الشهري، أن هذه العينات تم أخذها من الشبكة والآبار ومحطات التحلية في المدينة، للتأكد من سلامتها، كما بين التقرير أن الأعمال شملت توزيع نحو (24) ألف لتر من مادة الكلور على كافة آبار مياه الشرب بغرض تطهير المياه وتعقيمها من التلوث.



وأشار إلى إجراء فحص لـ (85) نقطة للكلور المتبقي في الشبكة (F.R.CL)، وإجراء فحص لـ (15) عينة من محطات وسيارات التوزيع والخزانات، وكذلك معالجة (48) شكوى توزعت ما بين (38) شكوى تتعلق بالمكاره الصحية، و(22) شكوى مرتبطة بانتشار الحشرات والبعوض.



وأوضح أنه تم التفتيش على أجهزة الكلور للتأكد من عملها ومعايرتها وكذلك الموافقة الصحية على تشغيل خط مياه شركة (ميكروت) لتزويد المدينة بالمياه العذبة.