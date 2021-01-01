رام الله / سما /

تصدر تأكيد الرئيس محمود عباس على إجراء الانتخابات في موعدها بالضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الاثنين.

كما ركزت الصحف الثلاث، على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سجل يوم أمس وفاة 34 مواطناً، و988 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-الرئيس بمستهل اجتماع التنفيذية: مصممون على إجراء الانتخابات بموعدها في الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

-إحياء ذكرى يوم الأسير بوقفتي إسناد ودعم من رام الله وبيت لحم واعتصام في نابلس.

-بتوجيهات من الرئيس: وزير الخارجية يبدأ جولة أوروبية.

-الجامعة العربية تحذر من خطورة الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى في ظل تفشي "كورونا".

-كريم يونس عملاق الصبر.. ونضال حتى لحظة احتضان الأم.

-34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2064 حالة تعافٍ.

-مصرع شابة برصاص طائش في شجار بالقدس ومواطن في حادث سير في بيت لحم.

-سلطات الاحتلال تتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية.

-دار الافتاء: مقدار صدقة الفطر للعام الجاري (9 شواقل).

-عمان: 68 وفاة و2507 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

الأيام:

-"التنفيذية" تدعو أطراف المجتمع الدولي لحث إسرائيل على عدم وضع العقبات أمام عملية الانتخابات.

-لجنة الانتخابات: 150 ألف ناخب مقدسي بإمكانهم التصويت دون عوائق إسرائيلية.

-المالكي يقوم بعقد جولة أوروبية سعياً لضمان عقد الانتخابات.

-الاحتلال يخطر بوقف البناء في المقبرة الإسلامية بيطا ومستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويحرقون في عصيرة القبلية.

-"كورونا": 34 حالة وفاة بينها 23 في القطاع ورصد 988 إصابة جديدة و2064 حالة تعافٍ.

-إسرائيل تتجاهل طلب إرسال بعثة أوروبية لمراقبة الانتخابات الفلسطينية.

مشروع قانون للكنيست لـ"تسوية" وشرعية البؤر الاستيطانية في الضفة.

-الإسرائيليون يخلعون الكمامات في الأماكن المفتوحة.

نتنياهو يجدد دعوته لبينيت وساعر لتشكيل الحكومة الجديدة.

-مصادر إسرائيلية: تقدم بطيء في اتصالات تبادل الأسرى.

القدس:

-الرئيس: مصممون على إجراء الانتخابات بموعدها في كل الأماكن.

-مشروع قانون لشرعنة وتنظيم البؤر الاستيطانية.

-الاحتلال يخطر بإزالة مقبر شرق يطا ويقتحم "حمصة" ويصادر جرافة ويستدعي مدير "الأقصى".

-"الكابينيت" ناقش المسألة النووية واعتبر أن أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد.

-وقفات إسناد في مختلف المحافظات إحياءً ليوم الأسير.

-34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع.

3.029.705 وفيات والإصابات تفوق 141 مليوناً بـ"كورونا" حول العالم.

-إسرائيل تبرم صفقة أسلحة مع اليونان بمبلغ 5.4 مليار شيقل.