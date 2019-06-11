  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم طولكرم

الإثنين 19 أبريل 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أسيرا محررا من مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر محلية ، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المحرر عدنان خضر الحصري (56 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وكان الأسير الحصري اعتقل لأول مرة عام 2004 وخضع للاعتقال الإداري مدة 10 شهور، ليعاد اعتقاله عام 2006 ووضع تحت رهن الاعتقال الإداري مدة عامين، وفي عام 2011 اعتقل وحكم عليه إداريا لمدة عام آخر، وفي عام 2013 أمضى الحصري مدة عامين ونصف في الاعتقال الاداري.

وفي عام 2017 أعتقله الاحتلال وأمضى 11 شهرا في الاعتقال الاداري أيضا، واعتقلت قوات الاحتلال الحصري آخر مرة بـ 11-6-2019، ليفرج عنه بعد قضاء 15 شهرا بالاعتقال الاداري.

#طولكرم #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 6 السادسة كاملة مع رامز جلال 2021 مقلب دينا الشربيني

شاهد.. القدوة يوجه رسالة للفتحاويين: البرغوثي تعرض للخداع عقب اتفاقه مع حسين الشيخ

شاهد.. مسلسل باب الحارة 11 الحلقة 6 السادسة كاملة في رمضان 2021

شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 6 السادسة كاملة بدون إعلانات

شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 6 السادسة مع عماد فراجين

دعاء اليوم السابع من شهر رمضان

حقيقة خبر وفاة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

القيادة تعطي مهلة نهائية للوسطاء قبل إصدار القرار بشأن الانتخابات وهذه اهم المقترحات ..

تركيا

توصية إسرائيلية بتوسيط تركيا لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

عباس

تحرّكات مكثّفة لتسويق التأجيل: نحو إلغاء الانتخابات رسمياً..ما علاقة أسرى فتح ؟

تنفيذية المنظمة

"تنفيذية المنظمة" تكشف تفاصيل اجتماعها برئاسة الرئيس بشأن الانتخابات الفلسطينية..

الرئيس: مصممون على اجراء الانتخابات بموعدها في كل الأماكن الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية