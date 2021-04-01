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ظل يرتديه لمدة 74 عاما .. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)

الإثنين 19 أبريل 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ظل يرتديه لمدة 74 عاما .. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)



وكالات

واصل زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، دوق إدنبرة الأمير الراحل فيليب، ارتداء الحذاء الأسود الذي ارتداه خلال حفل زفافه، واصل ارتدائه لمدة 74 عاما.

ونقلت صحيفة "Mirror" البريطانية عن أحد أصدقائه، أن دوق إدنبرة كان مغرما بشكل خاص بزوج أحذية أسود اللون، كان قد ارتداه في اليوم الذي تزوج فيه من الملكة.

وعلى مدار السبعة عقود التالية للزواج، واصل الأمير فيليب ارتداء نفس الحذاء الأسود خلال الفعاليات الرسمية.

وكشف رئيس اتحاد الصناعة البريطاني، اللورد كاران بيلموريا، عن العلاقة الطويلة التي حافظ عليها فيليب مع حذائه، قائلا: "أخبرني ذات مرة أنه كان يرتدي الحذاء منذ اليوم الذي تزوج فيه. كنا بجانب بعضنا البعض، نربط الأربطة معا عندما أخبرني أن الحذاء هو نفسه الذي ارتداه يوم زفافه. كان أمرا رائعا".

والتقت إليزابيث، في عمر 13 عاما، بفيليب، وكان آنذاك أميرا دنماركيا يبلغ من العمر 18 عاما، ونظرا لأن فيليب كان على وشك الانضمام إلى البحرية الملكية، فقد انقطعت علاقتهما الشخصية، حتى بدأ الاثنان في تبادل الرسائل، وعندما عاد فيليب طلب من والدها الملك جورج السادس يد ابنته للزواج.

وتزوج الأمير فيليب والملكة إليزابيث الثانية، في 20 نوفمبر 1947، وتم بث حفل زفافهما في جميع أنحاء العالم عبر الراديو.

وتوفي الأمير فيليب الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 99 عاما.

 

ظل يرتديه لمدة 74 عاما.. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)
ظل يرتديه لمدة 74 عاما.. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)
ظل يرتديه لمدة 74 عاما.. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)
ظل يرتديه لمدة 74 عاما.. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)
ظل يرتديه لمدة 74 عاما.. حذاء زفاف الأمير فيليب يثير تساؤلات! (صور)

المصدر: Mirror

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