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فلكياً.. موعد أول أيام عيد الفطر في مصر

الإثنين 19 أبريل 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلكياً.. موعد أول أيام عيد الفطر في مصر



القاهرة / وكالات /

كشف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا لحسابات المعهد، فإنه من المتوقع أن يكون يوم الخميس الموافق 13 أيار/ مايو المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس المعهد، جاد القاضي: "إن هلال شهر شوال، سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان، والذي يوافق يوم 11 من شهر مايو المقبل، وهو يوم الرؤية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "الهلال الجديد لشهر شوال لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ما عدا دكار بالسنغال، ونواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب".

وأوضح القاضي أنه من المتوقع غروب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية، في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة، بنحو 12 دقيقة، أما في بقية محافظات جمهورية مصر العربية فمن المتوقع أن يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 11 - 14 دقيقة، مشيرا إلى أن العواصم والمدن العربية والإسلامية من المتوقع أن يغرب القمر فيها قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 3 - 17 دقيقة.

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