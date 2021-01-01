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مسؤولون إسرائيليون : واشنطن تتنازل أكثر مما تريد طهران في مباحثات فيينا

الإثنين 19 أبريل 2021 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون : واشنطن تتنازل أكثر مما تريد طهران في مباحثات فيينا



القدس المحتلة / سما /

أعرب مسؤولون إسرائيليون لموقع "واينت" العبري عن قلقهم من المباحثات في فيينا بين طهران وأطراف الاتفاق النووي مع إيران، معتبرين أن "واشنطن تتنازل أكثر مما تريد طهران".

وأكد المسؤولون للموقع أن "المجلس الأمني المصغر (الكابينيت) عقد جلسة امس بعد شهرين من عدم انعقاد أية جلسات، ناقش فيها التوتر مع إيران".

وقالوا تعليقا على مباحثات فيينا حول الملف النووي الإيراني: "هذا ليس وضعا بأن يصر الأمريكيون على رأيهم، هم يتنازلون أكثر مما يريده الإيرانيون، هدفهم الركض نحو اتفاق بدون أي ثمن". 

وأضافوا أن "الإيرانيين يعرفون جيدا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بأي ثمن وهم يبذلون أقصى جهودهم للتوصل إلى إنجازات، الأمريكيون يسمعون مخاوفنا، لكن السؤال: هل ينصتون؟".

وتابع المسؤولون: "ليس من الواضح أننا باتجاه تصعيد مع طهران، الإيرانيون متدبرون جدا ويبذلون قصارى جهودهم لزيادة إنجازاتهم من المحادثات في فيينا". 

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