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شاهد..لحظة هجوم أسراب الجراد على مساحات زراعية في الأردن

الإثنين 19 أبريل 2021 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..لحظة هجوم أسراب الجراد على مساحات زراعية في الأردن



عمان/سما/


تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسراب من الجراد تهاجم المساحات الزراعية في مناطق من الأردن.

وبحسب وكالة "رؤيا" الأردنية، أكد لورانس المجالي المتحدث الإعلامي في وزارة الزراعة الأردنية، اليوم الأحد، أن فرق الاستكشاف رصدت بعض الكميات المحدودة من الجراد الصحراوي في منطقة المزار جنوب الكرك وغور الصافي.


وعن طرق التعامل معه قال المجالي إنه سيتم التعامل معها حسب مقتضيات الحال وإجراءات المكافحة اللازمة.

وأوضح أن الكميات التي دخلت غير مكتملة النمو وفي طور التزاوج والهجرة، لافتا إلى أنها لا تشكل خطر كبير على المزروعات.

وعن مناطق هجرتها لفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أنها قادمة من المنطقة الشرقية الحدودية عبر المناطق الصحراوية وعلى شكل مجموعات متقطعة حيث تم تحريك 3 فرق استكشاف من الكرك ولواء المزار الجنوبي، وتم تتبع مسار تلك المجموعات في منطقة الظاهرية، إضافة إلى تحديد المجموعات القريبة من غور الصافي.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في إجراءات المكافحة ليلة الأحد وفجر الإثنين من خلال 7 فرق مكافحة و6 فرق استكشاف، مؤكدا أن هناك تواصلا مع القوات المسلحة للإسناد في حال الطلب.


وأشار المجالي إلى خطة عمل المكافحة التي تعمل عليها الوزارة والتي يتم متابعتها بشكل مباشر وعلى مدار الساعة من قبل وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات والاستمرار في الجاهزية والطوارئ وإجراءات الاستكشاف والمكافحة المباشرة  حتى منتصف حزيران القادم، متوقعا دخول كميات من الجراد في أي وقت ومن منافذ مختلفة وبكميات متفاوتة قد تصل لأسراب في بعض الأحيان.

#اسراب الجراد #الاردن #مساحات زراعية

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