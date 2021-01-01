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الأرصاد المصرية: درجات الحرارة تصل إلى 42 اليوم

الإثنين 19 أبريل 2021 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأرصاد المصرية: درجات الحرارة تصل إلى 42 اليوم



القاهرة/سما/

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها غدا الاثنين.

وبحسب تقرير حالة الجو الذي نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهار غد الاثنين، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الغربية ومعتدل على باقي الأنحاء في الليل.

وتوقعت الأرصاد أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 41 درجة، والصغرى إلى 22.


وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد إلى 41 والصغرى إلى 24، بينما تصل الدرجة العظمى في جنوب الصعيد إلى 42 والصغرى إلى 29.

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدا قالت الهيئة إنه من المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوبي البلاد قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد..



مصر

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مصر

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