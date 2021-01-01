دينا الشربيني تجبر رامز جلال على اتخاذ قرار هو الأول من نوعه في برنامجه

الرياض/سما/

وقعت الفنانة المصرية، دينا الشربيني، ضحية اليوم السادس لمقلب رامز جلال "رامز عقله طار"، ولكنها لم "تقبل المقلب كاملا".

وقالت مجلة "سيدتي"، إنه "من الواضح أن دينا الشربيني، تدخلت للمرة الأولى في تاريخ البرنامج وحذفت المقدمة الساخرة المعتادة من رامز جلال، ولكنه سخر قليلا في المقدمة الثانية من نحافتها ملمحا لحزنها بعد انتشار أنباء انفصالها عن عمرو دياب.

رامز جلال قال مقدمته المعتادة عن الإثارة في برنامجه وكان من المفترض أن يبدا التعريف بالضحية بمقدمة ساخرة ولكن تم حذفها كاملة، وقال في المقدمة الثانية بعد وصول دينا الشربيني مدينة الألعاب الترفيهية: سمعنا إن دينا قاعدة في البيت حزينة علشان كده قلنا وحشتينا".



وسخر رامز جلال من حذاء دينا الشربيني مقتبسا كلمات أغنية لعمرو دياب قائلًا: اللى عنده جزمة زي ديا ..دينا اللي مفتقدة الحنان ..الجرح غائر والقلب حائر".

دينا كشفت مع بدء جولتها في مدينة الألعاب الترفيهية عن معاناتها من فوبيا النار، وانسحبت سريعا من لعبة الحرب بعدما تعرضت لإصابة في القدم بسبب طلقة أطلقها رامز جلال.