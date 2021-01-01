بعد استدعائه على وجه السرعة... السفير التشيكي يغادر الخارجية الروسية بعد 20 دقيقة

موسكو/سما/



غادر السفير التشيكي لدى موسكو، فيتيسلاف بيفونكا، مساء اليوم الأحد، مقر وزارة الخارجية الروسية، دون أن يصدر أي تعليق على الإجراءات التي تنوي أن ترد بها موسكو على طرد دبلوماسيين روس من براغ.

وقررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، استدعاء السفير التشيكي لدى موسكو على وجه السرعة، في ظل أزمة قرار براغ طرد دبلوماسيين في السفارة الروسية يوم أمس السبت.

وظل السفير التشيكي بيفونكا داخل وزارة الخارجية الروسية حوالي 20 دقيقة، وغادر المبنى دون التعليق على إجراءات الرد الروسية.

وفي رد من السفير على سؤال عما إذا كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت عن إجراءات ترد بها على خطوة براغ، أجاب: "سنتلقى ردا من وزارة الخارجية الروسية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن موسكو ستتخذ إجراءات للرد على جمهورية التشيك فيما يتعلق بطرد الدبلوماسيين الروس.



وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نعرب عن احتجاجنا الشديد للسلطات التشيكية. سنتخذ إجراءات رد تجعل منفذي هذا الاستفزاز يدركون مسؤوليتهم الكاملة عن تدمير أسس التطور الطبيعي للعلاقات بين بلدينا".

وأعلن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس يوم أمس السبت، أن بلاده ستطرد 18 من موظفي السفارة الروسية، موضحا في بيان أنهم يعملون لمصلحة المخابرات الروسية، وأن هناك شكوكا جدية بضلوعهم في تفجير مستودع ذخيرة بمنطقة فربتيس عام 2014.