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علاء مبارك يعلق على مشاهد فض اعتصام رابعة في مسلسل "الاختيار 2"..تغريدة

الإثنين 19 أبريل 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علاء مبارك يعلق على مشاهد فض اعتصام رابعة في مسلسل "الاختيار 2"..تغريدة



القاهرة/سما/

علق علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على مسلسل "الاختيار 2"، وتحديدا الحلقة التي عرضت أمس أحداث فض اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وكتب علاء على حسابه الرسمي على "تويتر": "مسلسل الاختيار 2 يقوم بتوثيق الأحداث التي حدثت فى رابعة ويؤكد وجود مسلحين فى رابعة وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق للكنائس واقتحام الأقسام".

وأضاف: "تحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا".


​ويوثق مسلسل الاختيار 2 الأحداث التي تبعت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ومن بينها الحدث الأهم بفض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية، "ميدان الشهيد هشام بركات" حاليا، والذي جاءت في أحداث الحلقة الخامسة التي عرضت مساء أمس السبت، وقررت الشركة المتحدة للخدمات المنتجة للمسلسل أمس إذاعة الحلقة اليوم بدون فواصل إعلانية، "نظرا لأنها تحوي أحداثًا مهمة مرت بها الدولة المصرية".

ووثق المسلسل أحداث فض رابعة ويؤكد وجود مسلحين داخل الاعتصام وفوق أسطح العمارات ويظهر أعمال القتل والعنف التي حدثت من حرق كنائس واقتحام أقسام الشرطة.

#علاء مبارك #اعتصام رابعة #مسلسل الاختيار 2

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