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دوري السوبر الأوروبي يشعل الغضب.. و"رد ناري" من فيفا

الإثنين 19 أبريل 2021 06:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوري السوبر الأوروبي يشعل الغضب.. و"رد ناري" من فيفا



وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأحد، أنه يرفض إقامة بطولة يطلق عليها دوري السوبر الأوروبي خارج إطار كرة القدم الدولية.

وفي خطوة أثارت انتقادات حادة من مسؤولي اللعبة في أوروبا وإدانة من بعض الزعماء السياسيين، أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وتضم الأندية المؤسسة 6 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى جانب ميلان وأتليتيكو مدريد وبرشلونة وإنتر ميلانو ويوفنتوس وريال مدريد وسيكون هدف البطولة الجديدة منافسة دوري أبطال أوروبا.

وعبر الاتحاد الأوروبي (يويفا) عن عدم موافقته على إقامة هذه البطولة وهدد اللاعبين المشاركين في دوري السوبر "بمنعهم من المشاركة في كل مسابقات يويفا وفيفا وعلى كل المستويات الأوروبية والدولية".


وأدان فيفا البطولة وقال: "فيفا لا يمكنه إلا التعبير عن رفضه لإقامة دوري أوروبي انفصالي مغلق خارج إطار كرة القدم الدولية".

وأضاف "يدافع فيفا دائما عن الوحدة في كرة القدم العالمية ويدعو كل الأطراف المشاركة في هذه النقاشات الساخنة للحديث بشكل هادئ وبناء ومتوازن لصالح اللعبة وروح التضامن واللعب النظيف".

وتابع فيفا: "نحن بكل تأكيد سنفعل كل ما هو ضروري للمساهمة بطريقة منظمة للمضي قدما في تحقيق المصالح العامة لكرة القدم"

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