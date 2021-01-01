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قائد الجيش الإيراني: قوة الطيران المسير لدينا تعد "ورقة رابحة"

الأحد 18 أبريل 2021 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الجيش الإيراني: قوة الطيران المسير لدينا تعد "ورقة رابحة"



طهران /سما/

أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "قوة الطيران المسير لدى الجيش الإيراني، تعد ورقة رابحة يمكن للقوات المسلحة استخدامها عند الضرورة في ساحات القتال".

وجاء ذلك في تصريح أدلى به عبد الرحيم موسوي على هامش الاستعراض العسكري الذي أقيم اليوم الأحد، حيث أشار قائد الجيش إلى أن "ما تم استعراضه اليوم شكل جانبا فقط من قدرات الجيش الإيراني؛ وذلك مع رعاية كامل التعليمات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا". 

وأضاف موسوي: "لقد شاهدتم اليوم جانبا جديدا من اقتدار الطيران المسير لجيش الجمهورية الإسلامية، وإن هذا الإنجاز تحقق وسط ظروف الحظر والضغوط القصوى التي يمر بها البلاد".

وأكمل: "نحن أردنا من خلال هذا الاستعراض، أن نقول لشعبنا العزيز إنه كما وقفنا جنبا الى جنب مع هذا الشعب على مدى 43 عاما مضت ودافعنا عن مبادئه، فإن أبنائه لدى الجيش سيواصلون هذا الصمود في الخطوط الأمامية لساحات البلاد وحفاظا على قيمه وتطلعاته"، لافتا إلى أن "هذا الاستعراض الرمزي يهدف في واقع الأمر إلى تقدير جهود وتضحيات المجتمع الصحي والعلاجي وحماة السلامة الصحية للشعب الإيراني، كما شكل وقفة إجلال لمقام أولئك الذين ارتقوا شهداء في هذا الدرب وعوائهم".  

وأوضح قائد الجيش قائلا: "إن ما شاهدتموه اليوم من اقتدار في مجال الطيران المسير، تحقق خلال السنوات الأخيرة التي صاحبتها الضغوط القصوى ضد البلاد".

وأردف مشددا: "إن الحظر سياسة جائرة تضيق الخناق على جميع الشعوب، لكن الشعب الذي يجعل من الحصار والضغوط التي يفرضها الأجانب فرصا مواتية له، سيكون قادرا على الإعلان عن موقفه للعالم بكل اقتدار وصلابة".

وكشف الجيش الإيراني، اليوم الأحد، عن منظومة جديدة للدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز "دماوند"

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