اندلاع حريق في أراض رعوية جنوب بردلة بالأغوار الشمالية

الاغوار /سما/

اندلع حريق، مساء اليوم الأحد، في أرض رعوية جنوب قرية بردلة في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن حريقا ضخما اندلع في منطقة العماير وهي منطقة رعوية جنوب قرية بردلة، إثر انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حسب ما أفاد به أحد الرعاة.

وفي وقت سابق من اليوم، حاصرت قوات الاحتلال جرافة لعدة ساعات ثم استولت عليها، خلال عملها في تسهيل طرق زراعية شمال قرية بردلة، وفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق خربة حمصة الفوقا وقامت بتصوير كافة المنشآت فيها، كما اقتحم مجموعة من المستوطنين منطقة أم القبا وقاموا بجولة على أراضي المواطنين.