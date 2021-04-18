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شاهد.. ريم عبدالله تقلد بدور البراهيم والأخيرة ترد بصورة

الأحد 18 أبريل 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ريم عبدالله تقلد بدور البراهيم والأخيرة ترد بصورة



الرياض / سما

تصدر فيديو الفنانة السعودية ريم عبدالله أثناء تقليد النجمة بدور البراهيم اليوم الأحد 18 ابريل 2021 وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشرته منصة شاهد vip التابعة لقناة إم بي سي على موقع تويتر.

وتفاعل آلاف المتابعين مع فيديو ريم عبدالله التي تقوم فيه بتقليد شخصية بدور البراهيم، حيث حصد أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات من خلال صفحة المنصة الإلكترونية على موقع تويتر.

وأدت ريم عبدالله دور بدور البراهيم بدقة متناهية واتقان كبير، إذ عبر الكثيرون من المعلقين عن سعادتهم من إعداد ونشر مثل هذه الفقرات التي تنفس عليهم في شهر رمضان الفضيل.

وقالت ريم عبدالله في المقطع التقليدي: ارتاحي يا بعد قلبي انت والله ما يشم مفارق رأسك إلا واحد يدفعلي مليون ريال كاش وعندي قائمة خاصة للذين دخلهم محدود.

ولم تصمت بدور البراهيم بعد مشاهدتها مقطع تقليدها من قبل صديقتها ريم عبدالله، إذ شاركت الفيديو على حساباتها بوسائل التواصل وشكرت زميلتها على هذا الدور الجميل الذي قامت به.

وكتبت بدور البراهيم على سناب شات: أجمل وأرقي من يقلدني (ريم عبدالله) نشبه بعض كثيرا سبحان الله، فيدتها أسعدتني ممثلة مبدعة ريم العبدالله. حيث أثنى المتابعون على ما قاموا به.

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