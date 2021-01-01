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واشنطن تحذر من "عواقب" في حال وفاة المعارض الروسي نافالني

الأحد 18 أبريل 2021 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تحذر من "عواقب" في حال وفاة المعارض الروسي نافالني



واشنطن /سما/ (أ ف ب)

حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الأحد من أن روسيا ستواجه "عواقب" إذا توفي أليكسي نافالني المعارض الأبرز للكرملين والمضرب عن الطعام في سجنه.

وألقي القبض على نافالني في كانون الثاني/يناير لدى عودته إلى روسيا بعد فترة نقاهة أمضاها في ألمانيا عقب تعرضه لعملية تسميم اتهم موسكو بالوقوف خلفها. وقال سوليفان لشبكة سي إن إن "في ما يتعلق بالإجراءات التي سنتخذها، نحن نبحث في مجموعة من العقوبات التي قد نفرضها ولن أفصح عنها في هذه المرحلة لكننا أعلنا أنه ستكون هناك عواقب إذا توفي نافالني".

وبدأ المعارض البالغ من العمر 44 عاما إضرابا عن الطعام في 31 آذار/مارس للمطالبة بعلاج طبي مناسب لآلام الظهر والخدر الذي يعانيه في ساقيه ويديه.

ويوم السبت، قال أطباء نافالني إن صحته تدهورت بسرعة وطالبوا مسؤولي السجن بالسماح لهم برؤيته على الفور.

وقال طبيب أمراض القلب ياروسلاف أشيخمين "مريضنا يمكن أن يموت في أي لحظة" مشيرا إلى مستويات البوتاسيوم المرتفعة في دم نافالني موضحا أنه يجب نقله إلى العناية المركزة.

وضمت فرنسا وألمانيا الأحد صوتيها إلى الاحتجاجات الدولية المتنامية على الطريقة التي يعامل بها نافالني.

وقال سوليفان إن البيت الأبيض أبلغ الكرملين بأن موسكو "ستحاسب من المجتمع الدولي" على ما سيحدث لنافالني أثناء احتجازه في روسيا.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أن نافالني يعيش وضعا "غير عادل على الإطلاق" لكنه يواجه انتقادات لعدم التطرق إلى معاملة المعارض في مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين الأسبوع الماضي.

ولفت سوليفان إلى أن البيت الأبيض أوضح موقفه لروسيا بشكل مباشر وأن "أفضل طريقة للتعامل مع هذه القضية هي بخصوصية ومن خلال القنوات الدبلوماسية مع أعلى مستويات الحكومة الروسية".

#الولايات المتحدة #روسيا #أليكسي نافالني #الكرملين

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