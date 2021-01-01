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مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري 2021

الأحد 18 أبريل 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في الدوري المصري 2021



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر المقرر أن تجري اليوم الأحد المؤجلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2021.

مباراة الأهلي والزمالك مباشر تبث من ستاد القاهرة الدولي على قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة (ON Time Sports 1 HD) في حين لن يحضر من داخل الملعب أي من جماهير الفريقين.

وفي ما يتعلق بالتعليق، فقد أسندت الشبكة المصرية المهمة إلى المعلق أيمن الكاشف وزميله مدحت شلبي للظهور على القناة الصوتية الأولى، فيما يكون حاتم بطيشة من خلال المحطة الثانية إلى جانب مؤمن حسن.

وحدث الكثير من الجدل سواء في وسائل الإعلام أو عبر الخطابات الرسمية المتبادلة بين قطبي الكرة المصري والاتحاد المصري بخصوص طاقم التحكيم الذي يدير اللقاء هل هو محلي أو أجنبي.

مباراة الزمالك والأهلي مباشر:

وعلى الرغم من الرفض الكبير الذي أبداه بطل مصر وأفريقيا للطاقم التحكيمي المصري إلا أن اتحاد كرة القدم لم يوجه أي اهتمام بذلك وقرر وضع حكام مصريين من أجل قيادة الموقعة المهمة.

ويخوض الزمالك اللقاء بوضع أحسن نوعا ما من الأهلي الذي يغيب عنه عدد من اللاعبين الأساسيين على رأسهم حارس المرمى محمد الشناوي قائد الفريق بسبب استمرار إيجابية مسحة كورونا.

في المقابل لا يفقد الزمالك أي من نجومه خصوصا إذا تحدثنا عن خط المقدمة بما يتضمنه من أسماء ثقيلة، لكن المواجهات الكبرى لا تعرف مثل هذه الحسابات التي تصبح لا أهمية معينة لها.

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