  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أول تعليق من وزير النقل المصري بعد حادث قطار طوخ

الأحد 18 أبريل 2021 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من وزير النقل المصري بعد حادث قطار طوخ



القاهرة /سما/

توجه وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، مساء اليوم الأحد، إلى "موقع حادث قطار طوخ لمعاينة موقع الحادث ومعرفة ملابسات وقوعه".

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن الوزير تأكيده على "محاسبة جميع المسؤولين المتسببين عن الحادث، قائلا إنه "لن يهرب من تحمل المسئولية".

وأضاف: "نعمل ليلا نهارا لتطوير منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين"، مشيرا إلى أنه جار تطوير منظومة الجر من عربات وجرارات لتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميا.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان.

وشهد مركز طوخ في محافظة القليوبية شمالي العاصمة المصرية، القاهرة، ظهر اليوم، انقلاب عدد من عربات قطار، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن الحادث أسفر عن إصابة 97 شخصا، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم.

وقال مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، موقع "مصراوي" إن القطار رقم 949 "القاهرة - المنصورة"، خرج عن القضبان قرب محطة طوخ. وأوضح المصدر بهيئة السكك الحديدية أنه أثناء مسير القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة، خرجت عجلات بعض العربات عن القضبان وانقلابها، ما أدى إلى توقفه وتوقف الحركة عن الخط بالكامل.

#وزير النقل المصري #حادث قطار طوخ #مصر

الأكثر قراءة اليوم

جاد الله معاتباً القدوة: أتمنى أن تكون آخر "زلات اللسان" تجاه رفاق لك ما زالوا على العهد

أمير سعودي: ولي العهد يرزق بمولود جديد ويكشف عن الاسم الذي اختاره له

الصحة بغزة : الإعلان اليوم عن أرقام غير مسبوقة للوفيات جراء كورونا ومن مختلف الاعمار

شاهد.. برنامج رامز عقله طار الحلقة 6 السادسة كاملة مع رامز جلال 2021

انخفاض في سعر صرف الدولار

دار الإفتاء تعلن مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم ونصاب زكاة المال للعام الجاري

صحيفة عبرية تكشف أسباب التصعيد مع قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

العراق

هذا ما اقترحته الرياض على واشنطن.. شاهد: تركي الفيصل يكشف "كيف سقط العراق في يد إيران"!

مدير مستشفى غزة الأوروبي: نمُرّ بمرحلة حساسة وخطيرة جدا وقد تُتخذ إجراءات أشد

لجنة الانتخابات المركزية توضح موقفها من إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة

"نحن أمام خيارين".. قيادي بفتح: الفلسطينيون لم يكونوا جاهزين للانتخابات.. وتأجيل إجراؤها مطروح!

مسؤولون أمنيون إسرائيليون: حماس ستقدم تنازلات في صفقة تبادل الأسرى..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية