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مصادر إيرانية تحسم أنباء إجراء محادثات مع السعودية...

الأحد 18 أبريل 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر إيرانية تحسم أنباء إجراء محادثات مع السعودية...



طهران /سما/

كشفت مصادر إيرانية، اليوم الأحد، حقيقة ما تردد من أنباء عن إجراء محادثات مع السعودية.

ونقلت قناة "الميادين"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر إيرانية، نفيها ما ورد في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، في وقت سابق اليوم، مؤكدة أن "أي محادثات بين مسؤولين سياسيين إيرانيين وسعوديين لم تتم".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ادعت أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى عقدوا محادثات مباشرة خلال الشهر الجاري، في محاولة لإصلاح العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة البريطانية، اليوم الأحد، عن 3 مسؤولين على اطلاع بالمحادثات أن هذه المفاوضات جرت في بغداد بين الخصمين الإقليميين، بعد 5 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد، في التاسع من أبريل/ نيسان، وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين وكانت إيجابية.

وأوضح المسؤول أن الوفد السعودي ترأسه خالد بن علي الحميدان، رئيس جهاز المخابرات، مشيرا إلى أن هناك جولة أخرى من المحادثات من المقرر أن تعقد في الأسبوع المقبل، وأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي عقد محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي، يلعب دورا في تسهيل إجراء المفاوضات.

وعلق المسؤول على المحادثات، قائلا: "إنها تسير بشكل أسرع لأن محادثات الولايات المتحدة (المتعلقة بالاتفاق النووي) تتحرك بشكل أسرع، أيضا بسبب هجمات الحوثين".

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