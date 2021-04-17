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هذا ما اقترحته الرياض على واشنطن.. شاهد: تركي الفيصل يكشف "كيف سقط العراق في يد إيران"!

الأحد 18 أبريل 2021 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما اقترحته الرياض على واشنطن.. شاهد: تركي الفيصل يكشف "كيف سقط العراق في يد إيران"!



الرياض /سما/

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، كيف سقط العراق في يد إيران. 

وأفاد الأمير تركي، أمس السبت، في حواره مع برنامج "المسار" الذي يذاع على القناة "السعودية" أن الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الأسبق، قد اقترح في العام 2004، بعد سقوط الحكم في العراق، إنهاء المهام العسكرية الأمريكية في البلاد، دون جدوى.

وأكد الأمير تركي أن أخيه، سعود الفيصل، اجتمع مع كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي حينها في جدة، في العام نفسه، واقترح عليه إنهاء المهام الأمريكية في العراق، آنذاك، واستبدالها بقوات عربية وإسلامية في العراق، لتنهض بالعراق وتوفر الأمن، ولكن باول قد رفض الاقتراح.

وأضاف الأمير الفيصل أن الأوضاع في العراق ساءت بعد قيام الحركات المناهضة للاحتلال الأمريكي، وبعض هذه الحركات كان من التنظيم البعثي الذي خلَّف تفكيك الجيش والأمن في العراق، وبعضها كان يأتي من قِبل أعيان إيران.

ولفت الأمير السعودي إلى أنه سبق أن صرح الأمير سعود الفيصل، في لقاء صحفي في أمريكا، في العام 2005، بأن الولايات المتحدة قدمت العراق على طبق من فضة لإيران، وهو ما أغضب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندليزا رايس، آنذاك، حتى أنها اتصلت بالأمير سعود، وطلبت منه أن يسحب هذا التصريح، وهو ما رفضه ويزر الخارجية السعودي، آنذاك.

#السعودية #العراق #تركي الفيصل #ايران #صدام حسين #الدول العربية #الولايات المتحدة

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