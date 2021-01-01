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شاهد: الصحة بغزة تدشن محطة لإنتاج الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي

الأحد 18 أبريل 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تدشن محطة لإنتاج الأكسجين بمجمع الشفاء الطبي



غزة / سما /

دشنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، محطة انتاج الاكسجين بمجمع الشفاء الطبي ضمن جهود تعزيز مواجهة جائحة كوفيد 19، ومشروع الاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة الناتجة عن كوفيد 19 في قطاع غزة وبتبرع من جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP وتمويل من الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أهمية هذه المحطة الجديدة والتي تأتي في الوقت الذي نمر في عين العاصفة واشتداد الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19 , وبالتالي ازدياد معدل امدادات الاكسجين في أقسام العناية المركزة للحالات الخطيرة والحرجة. 

وأضاف أن الوزارة تسعى وبكل طاقاتها وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة الداعمة الى رفع جهوزية المرافق الصحية المخصصة لتقديم الرعاية السريرية للمرضى، وتمكين الطواقم الصحية من تقديم الخدمة المناسبة. 

كما وتوجه د. أبو الريش بالشكر والتقدير الى جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP والصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة على هذا الدعم المقدر والاستجابة الى الاحتياجات الصحية.

بدورها أشارت مدير مكتب جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP ا. فكر شلتوت الى أن المحطة ستساعد وبشكل كبير من تلبية احتياجات أقسام العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي من أجل تقديم الرعاية الطبية لمصابي كوفيد وانقاذ حياتهم، موضحة أن المشروع يأتي في اطار المتابعة المستمرة والمتواصلة مع وزارة الصحة في تعزيز جهوزية عمل الأقسام.

فيما ذكر مدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمدين أن القدرة الانتاجية للمحطة الجديدة والتي تم توريدها ضمن 3 محطات أخرى تبلغ 470 لتر في الدقيقة، ما يمثل تعزيز الطلب على الأكسجين في ظل ارتفاع عدد الاصابات في قطاع غزة.

من جهته، قال مدير عام التعاون الدولي د. عبد اللطيف الحاج إن المحطة الجديدة تأتي تتويجا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تعظيم الجهوزية وفق تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة , ومحصلة لعمل مشترك مع الجهات المانحة وخاصة جمعية العون الطبي للفلسطينيين MAP و الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة.

هذا وشارك في مراسم الافتتاح مدير الصندوق الانساني للأرض الفلسطينية المحتلة في غزة نويل تسيكوراس , وعدد من المدراء العامون ومدراء الدوائر بالوزارة ووسائل الاعلام.



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#غزة #وزارة الصحة #محطة انتاج الاكسجين #مجمع الشفاء الطبي #فيروس كورونا

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