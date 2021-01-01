مدير مستشفى غزة الأوروبي: نمُرّ بمرحلة حساسة وخطيرة جدا وقد تُتخذ إجراءات أشد

غزة / سما /

حذر د. يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي، اليوم الأحد، من خطورة الحالة الوبائية في القطاع، مستغربا في الوقت ذاته استمرار استهتار الكثير من المواطنين وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة.

وقال العقاد في تصريحات صحفية، إن المستشفى يستقبل يوميا مزيدا من الحالات الحرجة والخطرة، لافتا إلى أن هناك زيادة بالحالات خلال اليومين الماضيين.

وأضاف العقاد أن "الأمور ما زالت تحت السيطرة أي أننا قادرون على الاستمرار بتقديم الخدمات العلاجية للمصابين".

واستدرك : "لكن لو ارتفع عدد الحالات أكثر من ذلك سنكون أمام تحدٍ حقيقي، وقد يكون على خلية الأزمة اتخاذ إجراءات أشد"، موضحا أن هذا الأمر يتم تقديره من خلية الأزمة التي تتابع الوضع الوبائي لحظة بلحظة.

وتابع العقاد : "نمر بمرحلة حساسة وخطيرة جدا"، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية وإرشادات وزارتي الصحة والداخلية.