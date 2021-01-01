رابط التقديم على سلف الضمان الاجتماعي وبرامج شهر رمضان 2021 مساند وتمكين اقتصادي

عمان / سما

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من الحزمة الجديدة من برامج الضمان الاجتماعي التي تم إطلاقها بموجب البلاغ رقم (30) لسنة 2021.

وأشارت المؤسسة ان الحزمة الجديدة شملت توسعاً في برنامج تمكين اقتصادي ٢ حيث تم زيادة سقف السلفة الممنوحة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للعاملين في القطاعات والمنشآت الأقل تضرراً بالجائحة ممن لا تزيد أجورهم المشمولة بالضمان على (1500) دينار لتصبح (350) دينار بدلاً من (200) دينار.

كما تم التوسع في برنامج مساند (3)، من خلال إتاحة المجال للمشتركين اختيارياً الحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (8%) من مجموع أجورهم المشمولة تُصرف على 3 دفعات شهرية بسقف أعلى (400) دينار لكل دفعة.

ومن أبرز البرامج الأخرى التي تضمَنها البلاغ السماح للمتقاعدين ممن لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن (700) دينار شهرياً بالحصول على سلفة لمرة واحدة، بواقع (120%) من صافي الراتب التقاعدي وبحد أعلى (200) دينار تسترد على 18 قسط شهري بدون ترتيب أية فوائد.

رابط سلف الضمان الاجتماعي 2021: اضغط هنا

وأوضحت المؤسسة بأن صرف مستحقات هذه البرامج سيكون مرتبط بالتسجيل فقط على المنصة الرسمية للقاح كورونا، وفي حال استنكاف المستفيد عن تلقي اللقاح في الموعد المحدد، فإن المبالغ التي صرفت له في هذه البرامج تعتبر مبالغ مصروفة بغير وجه حق يتوجب تسديدها مع فوائدها القانونية.

وبالنسبة للاشخاص الذين حصلوا على أي من جرعات اللقاح، فبإمكانهم الاستفادة بشكل مباشر من هذه البرامج.

بينت المؤسسة لغايات التقدم بطلبات الاستفادة بأنه يتوجب على الشخص الراغب بالاستفادة الدخول على حسابه الخاص على الخدمات الالكترونية للمؤسسة ومن ثم اختيار خدمات أوامر الدفاع واختيار البرنامج الذي ينطبق على حالته.