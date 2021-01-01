الاحتلال يخطر بوقف الترميم في المقبرة الإسلامية شرق يطا

الخليل / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بوقف العمل والبناء في المقبرة الإسلامية شرق يطا.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال داهمت تجمع الديرات شرق بلدة يطا، وأخطرت بوقف العمل والصيانة في المقبرة، مهددين أنه في حال الاستمرار بالعمل بالترميم سيتم تنفيذ أمر إزالة للمقبرة بشكل سريع.

وبين أن المقبرة المذكورة ليست جديدة، وهي مستخدمة منذ عدة أعوام وتخدم عددا من التجمعات في منطقة المسافر، والأعمال التي يتم تنفيذها هي أعمال صيانة وإضافة لعدد من القبور.