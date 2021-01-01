صحة غزة: اللقاح غير متوفر لجميع الأعمار ونسبة المطعمين لم تصل لـ 1%

غزة / سما /

قال رئيس الحجر المنزلي في وزارة الصحة بغزة د. معتصم صلاح، اليوم الأحد، إن الوضع الوبائي بالقطاع في ارتفاع، خاصةً مع ازدياد عدد الحالات الخطيرة والحرجة الموجودة على أسرّة المستشفيات.

وأفاد صلاح في حديث لإذاعة "صوت القدس"، بأن ما يتعلق بالالتزام داخل العزل المنزلي هو مرتبط بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة لا تستطيع وضع رجل امن أمام كل بيت، لذلك على الشخص المصاب أن يحجر نفسه بنفسه.

وطالب وزارة الداخلية، بأن تتخذ كل الإجراءات العقابية لكل من يعرض غيره للخطر.

وذكر، أن الرهان الوحيد اليوم هو أخد التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة ما فوق سن الـ 50، مشيرًا إلى أنهم لم يصلوا إلى نسبة 1% من الأشخاص المطعمين في القطاع.

ونوه الى أن اللقاح غير متوفر لجميع الأعمار، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة تم تطعيم ما يقارب 32 ألف شخص.

ودعا الجميع، لأخذ كل اجراءات السلامة والوقاية من حيث التباعد وارتداء الكمامة وعدم التجمع، لكيلا نصل لإغلاق كامل.