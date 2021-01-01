وفاة مواطن وإصابة آخرين بحادث سير في بيت لحم

قلقيلية / سما /

توفي مواطن (48 عاما) من مدينة قلقيلية وأصيب 3 آخرون في حادث سير وقع اليوم الأحد، بشارع وادي النار في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في بيان صحفي، إن غرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقت إشارة بوقوع حادث سير بين 3 مركبات بشارع وادي النار في المحافظة.

وأضاف: "تحرك خبير الحوادث للمكان وهرعت مركبات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات، وأعلن الاطباء لاحقا عن وفاة شخص متأثرا بإصابته الخطيرة، ونقل 3 مواطنين إلى مستشفى اليمامة لتلقى العلاج"، مردفًا: "تم إبلاغ النيابة العامة وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته".